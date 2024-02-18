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Песков: Минобороны готовит списки на награждение бойцов за освобождение Авдеевки

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское Министерство обороны уже готовит списки на награждение бойцов и лётчиков, принимавших участие в операции по освобождению Авдеевки.
Песков: Минобороны готовит списки на награждение бойцов за освобождение Авдеевки
  • РИА Новости

«В настоящее время Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что в соответствующие перечни попадут бойцы из всех подразделений, которые «участвовали там, и наши доблестные лётчики».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1500 военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

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