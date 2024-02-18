Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об активизации боёв на Запорожской линии фронта.

«За последние дни и особенно за субботу возросла активность боевых действий на Запорожской линии фронта. Инициатива находится в наших руках», — рассказал он РИА Новости.

Он подчеркнул, что приоритетным направлением для ВС России в настоящее время является Ореховское — в районе сёл Работино и Вербовое.

По его словам, позиции ВСУ и украинская боевая техника выжигаются с помощью РСЗО и ТОС «Солнцепёк».

Ранее сообщалось, что артиллерия 42-й мотострелковой дивизии массово накрывает позиции украинских военных на Запорожском направлении.