Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Полтавской области
Объект инфраструктуры получил повреждение в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
Об этом он написал в Telegram.
По словам Пронина, объект повреждён на территории Полтавского района.
При этом он не уточнил, о каким именно объекте идёт речь.
Ранее стало известно, что в Полтавской области на Украине прозвучал взрыв.
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