Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Полтавской области

Объект инфраструктуры получил повреждение в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Пронина, объект повреждён на территории Полтавского района.

При этом он не уточнил, о каким именно объекте идёт речь.

Ранее стало известно, что в Полтавской области на Украине прозвучал взрыв.