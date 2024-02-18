Ударная группа авиации России нанесла удар по ВСУ на Краснолиманском направлении

Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Как заявили в Минобороны России, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния.

Уточняется, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, вертолёты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили на Краснолиманском направлении 15 беспилотников ВСУ.