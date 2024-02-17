Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки.

«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — цитирует Пескова РИА Новости.