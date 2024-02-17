Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поздравила дончан с освобождением Авдеевки.

«Поздравляю дончан и всех нас с освобождением Авдеевки! С Божьей помощью теперь будет чуть полегче», — написала она в Telegram.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1500 военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.