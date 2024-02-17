Сальдо: партизаны в подконтрольном ВСУ Херсоне накапливают оружие

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинской армии городе Херсоне.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Сальдо, партизаны всегда поступали подобным образом. Губернатор добавил, что херсонское сопротивление продолжает активно работать на территории оккупированной ВСУ правобережной части региона.

10 февраля он заявил, что ВС России уничтожили семь пунктов временной дислокации ВСУ под Херсоном.