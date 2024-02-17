Военкор RT Прокудин показал работу больницы в Алёшках Херсонской области

Военкор RT Филипп Прокудин показал работу больницы в Алёшках Херсонской области. Больница принимает пациентов, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

Главврач больницы Владимир Харлан рассказал, что медицинский персонал выполняет свой долг и уже ничего не боится.

«Проблема — потеря инстинкта самосохранения. Это приводит к ранениям, когда идут домой, когда идут на работу. Вот что плохо», — сообщил он.

Ранее российские бойцы рассказали Прокудину, как прямо на фронте собирают, тестируют, а потом используют беспилотники, включая дроны-камикадзе. Делается это в дополнение к основным российским поставкам БПЛА и снарядов.