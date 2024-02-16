На Украине сообщили о взрыве в Полтавской области
Взрывы прогремели на территории двух районов Полтавской области — Кременчугского и Миргородского. Информацию об этом предоставило агентство РБК-Украина.
- AFP
- © Ukraine's State Emergency Service
Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. Также информацию о взрывах пока никак не прокомментировали местные власти.
Ранее стало известно о сиренах воздушной тревоги, которые активировали на всей территории Украины.
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