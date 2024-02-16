На Украине сообщили о взрыве в Полтавской области

Взрывы прогремели на территории двух районов Полтавской области — Кременчугского и Миргородского. Информацию об этом предоставило агентство РБК-Украина.

Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. Также информацию о взрывах пока никак не прокомментировали местные власти.

Ранее стало известно о сиренах воздушной тревоги, которые активировали на всей территории Украины.