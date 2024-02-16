Боец штурмового отряда Лотос рассказал, как дроны вытесняют людей с поля боя

Замкомандира отряда «Шторм» ВС России с позывным Лотос рассказал, как дроны начали вытеснять людей с поля боя, а также отметил, что пока надёжных средств борьбы с этим видом оружия нет.

Об этом боец рассказал «Ленте.Ру».

«Мы можем успешно выполнить задачу, но, как только закрепимся, это место буквально закидывается дронами. Они просто вытесняют людей с поля боя», — рассказал военнослужащий.

В начале СВО дроны были заточены только на уничтожение бронетехники и их было не так много, подчеркнул Лотос, однако сейчас один беспилотник способен «выслеживать одного солдата».

«При этом сегодня нет гарантированных средств противодействия, которые позволили бы обезопасить наших бойцов от таких дронов», — добавил собеседник.

Сейчас военнослужащие работают над тем, чтобы лучше противостоять дронам — для пехотинцев это очень важно, рассказал участник СВО.

Российские бойцы рассказали RT, как прямо на фронте собирают, тестируют, а потом используют беспилотники, включая дроны-камикадзе. Делается это в дополнение к основным российским поставкам БПЛА и снарядов.