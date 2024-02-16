Боец штурмового отряда Лотос рассказал, как дроны вытесняют людей с поля боя
- РИА Новости
Об этом боец рассказал «Ленте.Ру».
«Мы можем успешно выполнить задачу, но, как только закрепимся, это место буквально закидывается дронами. Они просто вытесняют людей с поля боя», — рассказал военнослужащий.
В начале СВО дроны были заточены только на уничтожение бронетехники и их было не так много, подчеркнул Лотос, однако сейчас один беспилотник способен «выслеживать одного солдата».
«При этом сегодня нет гарантированных средств противодействия, которые позволили бы обезопасить наших бойцов от таких дронов», — добавил собеседник.
Сейчас военнослужащие работают над тем, чтобы лучше противостоять дронам — для пехотинцев это очень важно, рассказал участник СВО.
Российские бойцы рассказали RT, как прямо на фронте собирают, тестируют, а потом используют беспилотники, включая дроны-камикадзе. Делается это в дополнение к основным российским поставкам БПЛА и снарядов.