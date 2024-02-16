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Глава Николаевской области заявил о повреждении объекта портовой инфраструктуры

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Объект транспортной и портовой инфраструктуры повредили в Николаевской области. Об этом заявил глава областной администрации Виталий Ким.

«Повреждён... объект транспортной и портовой инфраструктуры (в городе Очакове. — RT)», — написал он в Telegram.

Ким добавил, что предприятие получило повреждения.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил о повреждении объекта инфраструктуры.

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