Столтенберг признал, что F-16 существенно не изменят ситуацию на Украине
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«У этих самолётов много современного оборудования, но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла ситуацию на поле боя или в воздухе», — приводит РИА Новости его слова.
Генсек также высказал мнение, что хорошо обученные пилоты и хорошо оснащённые боевые самолёты помогут ВСУ значительно усилить боевые возможности.
Ранее Столтенберг заявил о намерении передать Киеву 1 млн дронов.