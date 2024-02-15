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Столтенберг признал, что F-16 существенно не изменят ситуацию на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки американских истребителей F-16 украинским войскам не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
Столтенберг признал, что F-16 существенно не изменят ситуацию на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Murat Taner

«У этих самолётов много современного оборудования, но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла ситуацию на поле боя или в воздухе», — приводит РИА Новости его слова.

Генсек также высказал мнение, что хорошо обученные пилоты и хорошо оснащённые боевые самолёты помогут ВСУ значительно усилить боевые возможности.

Ранее Столтенберг заявил о намерении передать Киеву 1 млн дронов.

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