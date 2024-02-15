Столтенберг признал, что F-16 существенно не изменят ситуацию на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки американских истребителей F-16 украинским войскам не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

«У этих самолётов много современного оборудования, но нет серебряной пули, не существует какой-то одной системы, которая бы полностью поменяла ситуацию на поле боя или в воздухе», — приводит РИА Новости его слова.

Генсек также высказал мнение, что хорошо обученные пилоты и хорошо оснащённые боевые самолёты помогут ВСУ значительно усилить боевые возможности.

Ранее Столтенберг заявил о намерении передать Киеву 1 млн дронов.