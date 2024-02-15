В ДНР морпех ВСУ заочно получил пожизненный срок за тройное убийство

Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному заключению военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Богдана Крылова. Как сообщает СК России, Крылов расстрелял троих мирных жителей в Мариуполе.

Как установил суд, 1 апреля 2022 года Крылов, полагая, что задержанные поддерживают Россию, приказал своему подчинённому Павлу Божко расстрелять их.

От пулевых ранений мирные жители скончались на месте.

«Приговором суда Крылову заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что комбат ВСУ пожизненно осуждён за расправу над мирными жителями в Мариуполе.