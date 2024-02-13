Комбат ВСУ пожизненно осуждён за расправу над мирными жителями в Мариуполе

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Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ВСУ Евгения Бову к пожизненному заключению за приказы об убийстве 11 мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Суд установил, что Бова с 26 февраля по 10 апреля 2022 года находился на боевых позициях в Мариуполе, где отдавал приказы своим подчинённым убивать мирных жителей. Таким образом, были расстреляны восемь гражданских, троим удалось спастись.
«Судом ему заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что солдат ВСУ получил 28 лет колонии за убийство двух мирных жителей.