Комбат ВСУ пожизненно осуждён за расправу над мирными жителями в Мариуполе
13 февраля 2024

Комбат ВСУ пожизненно осуждён за расправу над мирными жителями в Мариуполе

13 февраля 2024 | 18:42

Комбат ВСУ пожизненно осуждён за расправу над мирными жителями в Мариуполе

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Двух высокопоставленных командиров ВСУ приговорили к 29 годам заключения за военные преступления

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады ВСУ Евгения Бову к пожизненному заключению за приказы об убийстве 11 мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Суд установил, что Бова с 26 февраля по 10 апреля 2022 года находился на боевых позициях в Мариуполе, где отдавал приказы своим подчинённым убивать мирных жителей. Таким образом, были расстреляны восемь гражданских, троим удалось спастись.

«Судом ему заочно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что солдат ВСУ получил 28 лет колонии за убийство двух мирных жителей.