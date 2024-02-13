Солдат ВСУ получил 28 лет колонии за убийство двух мирных жителей

Верховный суд ДНР приговорил к 28 годам колонии украинского военнослужащего Андрея Каирского, который убил двух задержанных мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

В ходе расследования было установлено, что в марте 2022 года сослуживцы Каирского задержали двух мирных жителей и привели их на территорию металлургического комбината имени Ильича. Каирский, желая продемонстрировать твёрдость характера перед другими солдатами ВСУ, убил гражданских.

Как уточняет Главная военная прокуратура России, Каирский расстрелял мирных жителей под предлогом подозрения их в связи с войсками ДНР и России.

«Приговором суда Каирскому назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР солдат ВСУ осуждён на 25 лет колонии за убийство мирного жителя.