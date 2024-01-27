В ДНР солдат ВСУ осуждён на 25 лет колонии за убийство мирного жителя

Верховный суд ДНР заочно приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимира Паламаренко к 25 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Паламаренко получил от своего командира Алима Ткачука приказ «ликвидировать гражданского».

Военнослужащий выстрелил в мирного жителя, в результате чего он скончался на месте.

«Приговором суда Паламаренко заочно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что боевой медик ВСУ получил 28 лет колонии за убийство двух мирных жителей.