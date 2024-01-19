Боевой медик ВСУ получил 28 лет колонии за двойное убийство

Верховный суд ДНР заочно приговорил боевого медика Нацгвардии Украины Ивана Паскалова к 28 годам колонии за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, с 10 по 21 марта 2022 года Паскалов находился на боевых позициях в Мариуполе. В один из дней он увидел двух мирных жителей, о которых доложил своему командиру Александру Кузьменко. Получив приказ ликвидировать гражданских, военнослужащий открыл огонь по ним. Пострадавшие скончались на месте.



«Приговором суда Паскалову заочно назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что Кузьменко получил 25 лет колонии.