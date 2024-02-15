Минобороны: группировка «Восток» берёт без потерь наиболее укреплённые позиции ВСУ

Штурмовики 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» за время СВО получили опыт, благодаря которому зачистка наиболее укреплённых украинских позиций проходит без потерь.

Об этом заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что манёвренно-штурмовая группа работает на самых опасных участках фронта. Ранее ВС России уничтожили установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель-AD» ВСУ.