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Минобороны: группировка «Восток» берёт без потерь наиболее укреплённые позиции ВСУ

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Штурмовики 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» за время СВО получили опыт, благодаря которому зачистка наиболее укреплённых украинских позиций проходит без потерь.

Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что манёвренно-штурмовая группа работает на самых опасных участках фронта.

Ранее ВС России уничтожили установку ЗРК С-300 и станцию РЭБ «Буковель-AD» ВСУ.

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