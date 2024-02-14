WSJ: ВСУ приходится следить за политикой в США из-за дефицита боеприпасов

Украинским военным приходится следить за внутренней политической ситуацией в США из-за возможных проблем с поставками военной помощи ВСУ, пишет The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что войскам Украины приходится использовать дефицитные боеприпасы только в критических ситуациях.

Так, по данным газеты, некий украинский «сержант Кучерявенко» обеспокоен тем, что попытки республиканцев заблокировать дополнительную военную помощь Киеву «лишат их и без того дефицитных боеприпасов, бронетехники и запасных частей».

«Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая... Жизни наших парней зависят от финансирования США», — сказал Кучерявенко, рассказывая о работе с американским вооружением. Издание уточняет, что украинский военный носит на форме нашивку «Республика Калифорния».

Как ранее сообщил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, палата не будет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.