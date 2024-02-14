«Солнцепёки» ЗВО уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» группировки войск «Запад» нанёс удар по взводному опорному пункту стрелкового батальона ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Работали на расстоянии около 3,5 км, отработали и осуществили перемещение в укрытие», — заявили в ведомстве.

Также Су-34 уничтожил места дислокации противника на Купянском направлении.