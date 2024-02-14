Бойцы группировки «Восток» провели учебные стрельбы перед боевой задачей
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Инструкторы группировки войск «Восток» передают свой боевой опыт военнослужащим, впервые прибывшим в зону СВО», — заявили в ведомстве.
По его данным, бойцы обучаются стрельбе из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В на полигоне в тыловом районе ДНР.
Ранее российские артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении.
Также артиллеристы ЦВО уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.