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Бойцы группировки «Восток» провели учебные стрельбы перед боевой задачей

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Военнослужащие подразделений группировки войск «Восток» провели занятия по стрельбе из гранатомётов перед выполнением боевых задач в зоне СВО.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Инструкторы группировки войск «Восток» передают свой боевой опыт военнослужащим, впервые прибывшим в зону СВО», — заявили в ведомстве.

По его данным, бойцы обучаются стрельбе из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В на полигоне в тыловом районе ДНР.

Ранее российские артиллеристы ударили по тыловому району ВСУ на Купянском направлении.

Также артиллеристы ЦВО уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.

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