Подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 39 украинских беспилотников в ДНР

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что подразделения ПВО и РЭБ группировки за прошедшие сутки сбили 39 беспилотников ВСУ на Донецком направлении.

Об этом информирует ТАСС. Речь идёт о районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое. Ранее ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ.