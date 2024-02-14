Подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 39 украинских беспилотников в ДНР
Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что подразделения ПВО и РЭБ группировки за прошедшие сутки сбили 39 беспилотников ВСУ на Донецком направлении.
Об этом информирует ТАСС.
Речь идёт о районах населённых пунктов Кременец, Александровка, Клещеевка, Межевое.
Ранее ВС России уничтожили склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны ВСУ.
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