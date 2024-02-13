Губернатор Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины сталкиваются со снарядным голодом на Херсонском направлении.

Об этом он написал в Telegram.

«Украинские вооружённые формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для них случаях», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что недостаток боеприпасов украинские войска пытаются компенсировать при помощи беспилотников.

Ранее глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.