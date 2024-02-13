Губернатор Сальдо заявил о снарядном голоде у ВСУ на Херсонском направлении
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Об этом он написал в Telegram.
«Украинские вооружённые формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для них случаях», — говорится в сообщении.
Сальдо добавил, что недостаток боеприпасов украинские войска пытаются компенсировать при помощи беспилотников.
Ранее глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.