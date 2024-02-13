Медведчук заявил, что его обменяли на иностранцев в 2022 году

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в интервью французскому изданию Omerta заявил, что его освободили в сентябре 2022 года в результате обмена на иностранцев.

«Меня обменяли на иностранцев, воевавших на стороне Зеленского и попавших в плен российской армии. Обмен, в результате которого меня освободили, был многоступенчатый», — говорится в тексте интервью, опубликованного на сайте движения «Другая Украина».

По словам Медведчука, его обменяли на десять иностранцев из общего списка. При этом в нём фигурировали также и боевики «Азова»*.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении из украинского плена Медведчука.

По словам самого политика, сначала его перемещали на самолёте в Польшу, а перед обменом его сопровождали сотрудники украинских спецслужб, которые постоянно вели какие-то переговоры.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.