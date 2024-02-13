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Артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ под Купянском

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Расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач на Купянском направлении нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ во время ротации подразделений.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«На Купянском направлении РСЗО «Торнадо-Г» ЗВО нанесли удар по скоплению живой силы противника во время ротации формирований украинских сил», — заявили в ведомстве.

Ранее миномётчики группировки «Запад» уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском.

Кроме того, стало известно, что ВС России за сутки поразили свыше 150 объектов ВСУ на Купянском направлении.

Также группа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ южнее Артёмовска.

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