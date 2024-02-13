Российские Ми-28 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении

Российские боевые вертолёты Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, в результате был уничтожен пункт управления и бронетехники ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что после удара экипажи отстреляли тепловые ловушки, предотвращающие попадание ракет переносных ЗРК противника. Также ВС России за сутки поразили свыше 150 объектов ВСУ на Купянском направлении.