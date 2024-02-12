Сальдо: неопытные операторы БПЛА ВСУ отрабатывают навыки на гражданских объектах
Об этом он написал в Telegram.
Как рассказал Сальдо, интенсивность использования дронов украинской армией по гражданской инфраструктуре в целом в последнее время увеличилась.
«По данным разведки, на невоенных объектах часто отрабатывают навыки менее опытные операторы БПЛА противника, используя их в качестве «учебных целей», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка Волоконовского района.