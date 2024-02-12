Сальдо: неопытные операторы БПЛА ВСУ отрабатывают навыки на гражданских объектах

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что неопытные операторы беспилотных летательных аппаратов в рядах Вооружённых сил Украины отрабатывают свои навыки на гражданских объектах на территории Херсонской области.

Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Сальдо, интенсивность использования дронов украинской армией по гражданской инфраструктуре в целом в последнее время увеличилась.

«По данным разведки, на невоенных объектах часто отрабатывают навыки менее опытные операторы БПЛА противника, используя их в качестве «учебных целей», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка Волоконовского района.