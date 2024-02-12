Два брата из ВС России рассказали, как вместе ведут боевые действия против ВСУ

Два двоюродных брата, мобилизованных из одного посёлка, бок о бок ведут боевые действия против ВСУ на Запорожском направлении. Сначала Доц и Заря попали в штурмовое подразделение, а позже перешли в артиллеристы.

Как рассказал военкор RT Станислав Обищенко, обучал братьев их опытный командир с позывным Камбилеевка, который находится в зоне спецоперации с первых её дней.

Сейчас бойцы в составе 429-го полка поддерживают штурмовые группы, уничтожая опорники противника. Заря вспомнил, как они с братом попали под один из обстрелов ВСУ.

«Мой брат зарядил оружие, сразу же начал стрелять. Потом я зарядил оружие, также начал давать в ответку, прикрывал его. Так мы совместно и работаем, друг другу помогаем», — рассказал боец.

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