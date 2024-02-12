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Генерал ВСУ в отставке Кривонос: военные возмутились увольнением Залужного

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Украинские военные возмущены решением Владимира Зеленского сместить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает украинский генерал в отставке Сергей Кривонос, своё мнение он выразил в эфире канала «Прямой».
Генерал ВСУ в отставке Кривонос: военные возмутились увольнением Залужного
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного», — сказал бывший военный, слова которого приводит РИА Новости.

Как считает Кривонос, кадровые перестановки нужны для того, чтобы попытаться очистить репутацию Зеленского.

По мнению польского бригадного генерала Ярослава Крашевского, увольнение Залужного негативно повлияет на моральное состояние украинской армии.

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