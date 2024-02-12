24 канал: взрывы раздались в Чугуевском районе Харьковской области

Взрывы раздались в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал». Как отмечается, воздушная тревога не объявлялась.

Gettyimages.ru

© Joel Carillet

Другие подробности не приводятся, пишет агентство. Также взрыв произошёл в украинском городе Кропивницкий (бывший Кировоград) в центральной части страны.