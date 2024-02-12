24 канал: взрывы раздались в Чугуевском районе Харьковской области
Взрывы раздались в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на украинский «24 канал». Как отмечается, воздушная тревога не объявлялась.
- Gettyimages.ru
- © Joel Carillet
Другие подробности не приводятся, пишет агентство.
Также взрыв произошёл в украинском городе Кропивницкий (бывший Кировоград) в центральной части страны.
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