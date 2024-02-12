Минздрав Киргизии заявил о намерении закупать лекарства на российских заводах

Киргизия в ближайшее время планирует начать закупать лекарственные препараты напрямую на российских заводах.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев.

«Наши специалисты уже ездили договариваться на российские заводы», — заявил он.

Бейшеналиев отметил, что 14 февраля с этой целью он отправится с визитом в Новосибирск и Москву.

Ранее постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов заявил, что доля расчётов в национальных валютах во внешней торговле между странами СНГ в 2023 году превысила 85%.