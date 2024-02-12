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Минздрав Киргизии заявил о намерении закупать лекарства на российских заводах

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Киргизия в ближайшее время планирует начать закупать лекарственные препараты напрямую на российских заводах.
Минздрав Киргизии заявил о намерении закупать лекарства на российских заводах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минздрава республики Алымкадыр Бейшеналиев.

«Наши специалисты уже ездили договариваться на российские заводы», — заявил он.

Бейшеналиев отметил, что 14 февраля с этой целью он отправится с визитом в Новосибирск и Москву.

Ранее постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов заявил, что доля расчётов в национальных валютах во внешней торговле между странами СНГ в 2023 году превысила 85%.

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