МО: средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА
- РИА Новости
В оборонном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка и Обрывка Херсонской области.
Помимо этого, российские системы ПВО сбили дроны ВСУ в районах населённых пунктов Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также Клещеевка, Каменка и Артёмовск Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 12 196 беспилотников.
Стоит отметить, что только за минувшую неделю Вооружённые силы России уничтожили 488 БПЛА и сбили 34 снаряда украинских войск.