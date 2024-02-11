МО: средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА

Российские средства ПВО в течение суток перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сводке, опубликованной Министерством обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка и Обрывка Херсонской области.

Помимо этого, российские системы ПВО сбили дроны ВСУ в районах населённых пунктов Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также Клещеевка, Каменка и Артёмовск Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 12 196 беспилотников.

Стоит отметить, что только за минувшую неделю Вооружённые силы России уничтожили 488 БПЛА и сбили 34 снаряда украинских войск.