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МО: средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА

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Российские средства ПВО в течение суток перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сводке, опубликованной Министерством обороны России.
МО: средства ПВО за сутки уничтожили 30 украинских БПЛА
  • РИА Новости

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские беспилотники были уничтожены в районах населённых пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка и Обрывка Херсонской области.

Помимо этого, российские системы ПВО сбили дроны ВСУ в районах населённых пунктов Кривошеевка Луганской Народной Республики, а также Клещеевка, Каменка и Артёмовск Донецкой Народной Республики. Всего с начала проведения СВО было уничтожено 12 196 беспилотников.

Стоит отметить, что только за минувшую неделю Вооружённые силы России уничтожили 488 БПЛА и сбили 34 снаряда украинских войск.

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