Военные НАТО провели в Эстонии учения в суровых зимних условиях
Об этом информирует портал эстонского телерадиовещания ERR.
Уточняется, что в учениях приняли участие дислоцированные на территории Эстонии военные из Великобритании и Франции.
«Они отработали на Центральном полигоне манёвры, нацеленные на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях», — говорится в публикации.
Уточняется, что в учениях участвовали более 1 тыс. военных.
Ранее в МИД России заявили, что натовские учения Nordic Response, которые пройдут в северных регионах Норвегии, Финляндии и Швеции, чреваты эскалацией.