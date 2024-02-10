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Военные НАТО провели в Эстонии учения в суровых зимних условиях

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Военнослужащие Североатлантического альянса провели в Эстонии ежегодные военные учения Talvelaager («Зимний лагерь»), которые подразумевают подготовку к ведению боевых действий в суровых зимних условиях.

Об этом информирует портал эстонского телерадиовещания ERR.

Уточняется, что в учениях приняли участие дислоцированные на территории Эстонии военные из Великобритании и Франции.

«Они отработали на Центральном полигоне манёвры, нацеленные на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боевых действий в зимних условиях», — говорится в публикации.

Уточняется, что в учениях участвовали более 1 тыс. военных.

Ранее в МИД России заявили, что натовские учения Nordic Response, которые пройдут в северных регионах Норвегии, Финляндии и Швеции, чреваты эскалацией.

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