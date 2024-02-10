В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.
- AP
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в городе Измаил Одесской области прозвучали взрывы.
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