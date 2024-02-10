В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

AP

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Ранее сообщалось, что в городе Измаил Одесской области прозвучали взрывы.