Группа «Ахмата» ударом FPV-дрона уничтожила Browning вместе с пулемётчиком ВСУ
- РИА Новости
Вторым ударом дрона уничтожили украинского военного, который пришёл посмотреть, что случилось, отмечает военкор.
Регулярно группа Аида с БПЛА сопровождает штурмовиков, прикрывая их с воздуха и сообщая, где находится противник. Вместе с подразделениями 25-й армии они отбивают позиции в направлении Торского (ДНР) в Серебрянском лесничестве.
Аид добавил, что однажды прикладом сбил вражеский БПЛА, и показал Андрице другие трофейные «птицы». По его словам, враг пытается использовать множество дронов и противостояние идёт в первую очередь между операторами БПЛА.
Про новую тактику ВСУ — в сюжете.