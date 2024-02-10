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Группа «Ахмата» ударом FPV-дрона уничтожила Browning вместе с пулемётчиком ВСУ

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Ударом FPV-дрона группа командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» уничтожила пулемёт Browning вместе с пулемётчиком, это произошло во время наступления войск России в Белогоровке, рассказал Аид военкору RT Владу Андрице.
Группа «Ахмата» ударом FPV-дрона уничтожила Browning вместе с пулемётчиком ВСУ
  • РИА Новости

Вторым ударом дрона уничтожили украинского военного, который пришёл посмотреть, что случилось, отмечает военкор.

Регулярно группа Аида с БПЛА сопровождает штурмовиков, прикрывая их с воздуха и сообщая, где находится противник. Вместе с подразделениями 25-й армии они отбивают позиции в направлении Торского (ДНР) в Серебрянском лесничестве.

Аид добавил, что однажды прикладом сбил вражеский БПЛА, и показал Андрице другие трофейные «птицы». По его словам, враг пытается использовать множество дронов и противостояние идёт в первую очередь между операторами БПЛА.

Про новую тактику ВСУ — в сюжете.

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