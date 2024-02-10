Истребитель Су-35С уничтожил ЗРК С-300 ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
В оборонном ведомстве отметили, что украинский ЗРК был обнаружен благодаря радиолокационному излучению, которое исходило с подконтрольной противнику территории. Объект был поражён ракетой класса «воздух — РЛС».
«Данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось об уничтожении ВКС России и артиллерией двух пусковых установок украинского ЗРК С-300.