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Истребитель Су-35С уничтожил ЗРК С-300 ВСУ на Купянском направлении

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Вооружённые силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. Как сообщили в Министерстве обороны, истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении.
Истребитель Су-35С уничтожил ЗРК С-300 ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

В оборонном ведомстве отметили, что украинский ЗРК был обнаружен благодаря радиолокационному излучению, которое исходило с подконтрольной противнику территории. Объект был поражён ракетой класса «воздух — РЛС».

«Данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось об уничтожении ВКС России и артиллерией двух пусковых установок украинского ЗРК С-300.

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