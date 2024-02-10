Истребитель Су-35С уничтожил ЗРК С-300 ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО. Как сообщили в Министерстве обороны, истребитель Су-35С уничтожил зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ на Купянском направлении.

РИА Новости

В оборонном ведомстве отметили, что украинский ЗРК был обнаружен благодаря радиолокационному излучению, которое исходило с подконтрольной противнику территории. Объект был поражён ракетой класса «воздух — РЛС». «Данные разведки и объективного контроля подтвердили уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ», — добавили в министерстве. Ранее сообщалось об уничтожении ВКС России и артиллерией двух пусковых установок украинского ЗРК С-300.