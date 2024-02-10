МО: ВС России отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Подразделения группировки российских войск «Центр» отразили две атаки бригад Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В сообщении также указывается, что всего за сутки российские войска нанесли огневое поражение по около 140 выявленным целям ВСУ, включая более 80 районов скопления живой силы, техники, а также пять опорных пунктов. Помимо этого, были вскрыты и подавлены около 50 артиллерийских позиций украинской армии.

«Потери противника составили до 290 военнослужащих украинской армии, три боевые бронированные машины и семь автомобилей», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.