Средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских дрона над Брянской областью

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона ВСУ над Брянской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны России.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы обезвредили ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области.

Также силы ПВО нейтрализовали 19 БПЛА над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.