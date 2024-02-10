RT в Telegram
Подпишись

Средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских дрона над Брянской областью

Короткая ссылка
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили три дрона ВСУ над Брянской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... Средствами ПВО перехвачены и уничтожены три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны России.

Ранее средства радиоэлектронной борьбы обезвредили ночью беспилотник на территории Дзержинска в Нижегородской области.

Также силы ПВО нейтрализовали 19 БПЛА над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Чёрного моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить