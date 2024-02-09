Воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины

Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Харьковской и Николаевской областях.

Об этом сообщается на украинской карте воздушных тревог.

Также сирены звучат на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Николаеве произошло два взрыва.

До этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.