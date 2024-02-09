Воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины
Воздушную тревогу объявили в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Харьковской и Николаевской областях.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на украинской карте воздушных тревог.
Также сирены звучат на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее в Николаеве произошло два взрыва.
До этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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