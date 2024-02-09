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Военная хроника сообщила о прилёте по расположению ВСУ с иностранцами в Змиеве

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Расположение Вооружённых сил Украины в Змиеве Херсонской области подверглось атаке в ночь на 9 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сообществом Военная хроника в социальной сети «ВКонтате».
Военная хроника сообщила о прилёте по расположению ВСУ с иностранцами в Змиеве
  • РИА Новости

В публикации отмечается, что в результате прилёта погибли граждане Италии и Франции, несколько граждан ФРГ получили ранения.

«В скорые грузили 15—20 мешков с трупами. Количество раненых пока не известно. Параллельно прилетело в какое-то здание вроде общежития. В нём попали под раздачу обычные украинские военные», — указывается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого заявил, что на Украине больше всего наёмников из Польши.

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