Расположение Вооружённых сил Украины в Змиеве Херсонской области подверглось атаке в ночь на 9 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сообществом Военная хроника в социальной сети «ВКонтате».

В публикации отмечается, что в результате прилёта погибли граждане Италии и Франции, несколько граждан ФРГ получили ранения.

«В скорые грузили 15—20 мешков с трупами. Количество раненых пока не известно. Параллельно прилетело в какое-то здание вроде общежития. В нём попали под раздачу обычные украинские военные», — указывается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого заявил, что на Украине больше всего наёмников из Польши.