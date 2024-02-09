RT поговорил со знакомыми нового главкома ВСУ Сырского в России
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Татьяна Веселова, которая раньше общалась с родными Сырского, возглавляет музей в одной из школ Владимира. В этом же городе живут родители Сырского.
Сам он, по словам женщины, окончил московское военное училище, в 80-е уехал на Украину, учился в Чугуеве, потом в Киеве. Там он женился. Его мать Лариса (имя изменено) рассказывала, что тёща главкома потом уехала в Австралию.
По словам Татьяны, идеологией ВСУ Сырский, вероятно, пропитался после многолетней учебы на Украине.
«Нормальный человек так не поступает. У нас был вечер встречи с выпускниками, многие знали Александра, и все в один голос осудили его и сказали, что он предатель — воюет против своих», — сказала собеседница RT.
Она добавила, что после начала специальной военной операции резко оборвала все связи с семьёй Сырских именно из-за Александра.
«Сейчас они стараются сидеть тихо», — заключила она.
8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.
Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.