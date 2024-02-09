RT поговорил со знакомыми нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского в России: его матери предлагали отречься от сына, а некоторые люди, выросшие с ним, считают его предателем.

Татьяна Веселова, которая раньше общалась с родными Сырского, возглавляет музей в одной из школ Владимира. В этом же городе живут родители Сырского.

Сам он, по словам женщины, окончил московское военное училище, в 80-е уехал на Украину, учился в Чугуеве, потом в Киеве. Там он женился. Его мать Лариса (имя изменено) рассказывала, что тёща главкома потом уехала в Австралию.

По словам Татьяны, идеологией ВСУ Сырский, вероятно, пропитался после многолетней учебы на Украине.

«Нормальный человек так не поступает. У нас был вечер встречи с выпускниками, многие знали Александра, и все в один голос осудили его и сказали, что он предатель — воюет против своих», — сказала собеседница RT.

Она добавила, что после начала специальной военной операции резко оборвала все связи с семьёй Сырских именно из-за Александра.

«Сейчас они стараются сидеть тихо», — заключила она.

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.