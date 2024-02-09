Посол России: ряд внешних сил выступает против присоединения Узбекистана к ЕАЭС

Посол России в Ташкенте Олег Мальгинов заявил о наличии внешних сил, которые выступают против присоединения Узбекистана к ЕАЭС.

По его словам, в мире наблюдается перестройка международных экономических отношений.

«И здесь есть внешние игроки, которые не хотели бы вот такого шага, который делает Узбекистан», — приводит ТАСС заявление Мальгинова в эфире телеканала «Россия 24».

«Эта цель (вступление Узбекистана в ЕАЭС. — прим. ТАСС) не снимается, она по-прежнему у нас на повестке… в том числе и российско-узбекских отношений. <…> Процесс идёт, но трудно сказать, сколько он займёт», — сказал он.