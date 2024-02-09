Экс-премьер Украины Азаров: Сырский — крайне неудобная фигура для военных ВСУ

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пользуется дурной славой среди украинских военнослужащих и является крайне неудобной для них фигурой.

Об этом Азаров написал в своих социальных сетях.

По словам экс-премьера, Сырский не привык считаться с потерями ВСУ и готов выполнять любые приказы, исходящие от киевского режима или западных кураторов. Именно поэтому, отметил Азаров, нового главкома называют Мясник.

Политик подчеркнул, что Сырский является крайне неудобной фигурой для военных ВСУ, однако полностью устраивает украинское руководство.

«Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий», — заключил он.

Ранее в Politico заявили, что в ВСУ Сырского за большие потери называют Мясник и Генерал 200.

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.