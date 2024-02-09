Богомаз: беспилотник-разведчик уничтожен над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянским районом Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Также в Орловской области была пресечена попытка атаки БПЛА ВСУ на объекты ТЭК.
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