В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Gettyimages.ru

© Roman Kharlamov

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области. Ранее в Одессе прозвучал взрыв.