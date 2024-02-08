В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
- Gettyimages.ru
- © Roman Kharlamov
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Кроме того, сирены тревоги звучат в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее в Одессе прозвучал взрыв.
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