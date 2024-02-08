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В Винницкой области Украины возник пожар на инфраструктурном объекте

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Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что на инфраструктурном объекте в регионе возник пожар.
В Винницкой области Украины возник пожар на инфраструктурном объекте
  • AFP
  • © Ukrainian State Emergency Service

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Этой ночью в Винницкой области обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов», — сказал он.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в Одессе прозвучал взрыв.

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