В Винницкой области Украины возник пожар на инфраструктурном объекте
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что на инфраструктурном объекте в регионе возник пожар.
- AFP
- © Ukrainian State Emergency Service
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Этой ночью в Винницкой области обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов», — сказал он.
По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее в Одессе прозвучал взрыв.
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