В Винницкой области Украины возник пожар на инфраструктурном объекте

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что на инфраструктурном объекте в регионе возник пожар.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Этой ночью в Винницкой области обломками сбитых БПЛА вызван пожар на одном из инфраструктурных объектов», — сказал он.

По его словам, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее в Одессе прозвучал взрыв.