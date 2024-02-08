На Украине назрел конфликт между воюющими на фронте солдатами ВСУ и гражданским населением, не желающим гибнуть на фронте.

Об этом заявила украинская журналистка Светлана Моренец в статье для британского журнала Spectator.

«Разрыв на Украине между теми, кто воюет, и теми, кто нет, шире, чем когда-либо», — говорится в публикации.

По словам журналистки, украинские солдаты не могут понять, почему «остро необходимые подкрепления» не прибывают в больших количествах на фронт.

При этом Моренец подчеркнула, что гражданское население надеялось, что военные действия можно было бы вести без их участия, а также всячески старалось избежать отправки на фронт.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.

Также сообщалось, что женщины выгнали с Таировского рынка Одессы сотрудников территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, намеревавшихся раздавать повестки для мобилизации.