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Спецназ «Ахмат»: российские военные ведут наступление в районе Артёмовска

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Российские военные ведут наступление в районе Артёмовска, сообщил военкору RT Владу Андрице замкомандира 204-го полка спецназа «Ахмат» с позывным Разведчик.

ВСУ пытаются сохранить свои позиции — запускают рои FPV-дронов, вешают противотанковые мины на беспилотники «Баба-яга», но им это не помогает: бойцы России выбивают их и занимают стратегически важные высоты.

Как отмечает Разведчик, противостояние с ВСУ сейчас стало другим — не таким, как год назад. Почти всей техникой можно управлять дистанционно, в частности пулемётами и ПТУР.

Кроме того, подготовка украинских военных стала заметно хуже: солдаты не знают местности и не понимают, зачем их привозят на позиции, поэтому многие просто сдаются в плен.

Подробнее о ситуации на этом участке фронта — на видео.

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