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Forum24: Украине придётся уступить территории для завершения конфликта с Россией

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Украине придётся пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. Такое мнение высказал аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum 24.
Forum24: Украине придётся уступить территории для завершения конфликта с Россией
  • AFP

По его мнению, у Киева останется два варианта развития событий, если Запад перестанет поставлять вооружение украинской армии.

«Воевать дальше или предложить России территориальные уступки», — сказал аналитик.

Людвик также спрогнозировал поражение ВСУ в конфликте на фоне дефицита вооружений и боеприпасов у Киева.

Ранее бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Украине для урегулирования конфликта придётся уступить восточные регионы.

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