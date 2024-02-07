Forum24: Украине придётся уступить территории для завершения конфликта с Россией

Украине придётся пойти на территориальные уступки, чтобы завершить конфликт с Россией. Такое мнение высказал аналитик Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum 24.

По его мнению, у Киева останется два варианта развития событий, если Запад перестанет поставлять вооружение украинской армии.

«Воевать дальше или предложить России территориальные уступки», — сказал аналитик.

Людвик также спрогнозировал поражение ВСУ в конфликте на фоне дефицита вооружений и боеприпасов у Киева.

Ранее бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что Украине для урегулирования конфликта придётся уступить восточные регионы.