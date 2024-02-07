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Марочко: ВСУ понесли потери возле мелового карьера у Белогоровки

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ВС Украины понесли потери у населённого пункта Белогоровка, за который идут бои в Донбассе, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: ВСУ понесли потери возле мелового карьера у Белогоровки
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Как пишет РИА Новости, по его словам, во время активных боевых действий в районе Белогоровки ВСУ на позициях возле мелового карьера понесли значительные потери.

Марочко уточнил, что для восстановления боеспособности одного из подразделений украинское командование ночью и без огневого прикрытия направило около 30 человек пополнения.

4 февраля RT показал кадры работы снайперов группы «Аида» ночью в окрестностях Белогоровки в Луганской Народной Республике.

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